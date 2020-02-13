«Один народ?»: украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине

Проведенные соцопросы выявили, что россияне относятся к Украине хуже, нежели украинцы к России.
Граждане Российской Федерации относятся к Украине хуже, чем украинцы к России. В основном плохо к Украине относятся 47% россиян, в то же время, 39% украинцев относятся плохо к России, свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии и российского «Левада-Центра».
По результатам опроса, 42% россиян относятся к Украине хорошо либо очень хорошо, 47% – плохо.
В то же время, 49% украинцев ответили, что относятся к России хорошо либо очень хорошо, 39% – плохо.
|Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?
(мнение жителей России – данные Левада–Центра)
|Очень хорошо
|В основном хорошо
|В основном плохо
|Очень плохо
|Затруднились ответить
|янв.20
|6
|36
|27
|20
|11
|сен.19
|9
|47
|19
|12
|13
|фев.19
|4
|30
|30
|25
|10
|ноя.18
|3
|25
|31
|29
|11
|сен.18
|3
|30
|32
|23
|12
|июл.18
|4
|33
|29
|20
|15
|мар.18
|2
|31
|35
|20
|12
|янв.18
|3
|32
|34
|13
|18
|дек.17
|2
|26
|39
|17
|17
|сен.17
|3
|29
|33
|20
|15
|май.17
|2
|24
|39
|20
|15
|мар.17
|3
|31
|36
|20
|11
|янв.17
|2
|31
|39
|15
|13
|ноя.16
|3
|30
|35
|16
|16
|сен.16
|2
|24
|38
|18
|17
|июл.16
|2
|29
|36
|22
|11
|июн.16
|4
|37
|33
|11
|16
|27-30 мая 2016
|4
|35
|37
|10
|13
|22-25 мая 2016
|2
|24
|45
|18
|12
|мар.16
|2
|23
|42
|22
|11
|янв.16
|2
|26
|37
|22
|14
|ноя.15
|2
|25
|42
|21
|10
|сен.15
|4
|29
|36
|20
|11
|май.15
|3
|23
|36
|23
|14
|мар.15
|3
|28
|34
|21
|13
|ноя.14
|3
|25
|40
|19
|12
|сен.14
|3
|29
|39
|16
|13
|май.14
|5
|30
|33
|16
|17
|мар.14
|6
|46
|28
|9
|11
|сен.13
|7
|62
|20
|3
|8
|мар.13
|8
|61
|19
|3
|9
|сен.12
|8
|66
|14
|3
|10
С другой стороны украинцы относятся к России несомненно лучше чем россияне к Украине.
|Как вы в целом относитесь сейчас к России?
(мнение жителей Украины – данные КМИС)
|Очень хорошо
|В основном хорошо
|В основном плохо
|Очень плохо
|Затруднились ответить
|дек.19
|14
|35
|20
|19
|12
|сен.19
|16
|38
|19
|16
|12
|фев.19
|15
|42
|15
|12
|17
|сен.18
|10
|38
|19
|13
|19
|фев.18
|6
|39
|24
|14
|18
|дек.17
|6
|36
|24
|16
|19
|сен.17
|7
|30
|24
|22
|17
|май.17
|5
|38
|22
|15
|19
|фев.17
|8
|32
|25
|21
|15
|сен.16
|7
|33
|26
|20
|15
|май.16
|9
|33
|29
|14
|15
|фев.16
|9
|27
|28
|19
|16
|сен.15
|9
|25
|22
|31
|13
|май.15
|5
|25
|25
|32
|14
|фев.15
|7
|27
|24
|27
|15
|дек.14
|7
|29
|26
|22
|16
|сен.14
|14
|34
|23
|19
|11
|апр.14
|17
|35
|19
|19
|10
|фев.14
|27
|51
|11
|2
|9
|сен.13
|34
|54
|7
|2
|4
|фев.13
|32
|53
|6
|1
|6
|сен.12
|34
|49
|8
|3
|6
Отмечается, что в первые месяцы президентства Владимира Зеленского уровень хорошего отношения россиян к Украине резко пошел вверх и в 2019 году почти 60% россиян хорошо относились к соседнему государству, однако в конце года и в 2020 году – опять начал падать.
Также социологи спросили россиян и украинцев, какими бы они хотели видеть отношения двух стран.
|Каким из следующих мнений по поводу отношений России с Украиной вы бы скорее согласились?
(мнение жителей России – данные Левада–Центра)
|Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями
|Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен
|Россия и Украина должны объединиться в одно государство
|Затруднились ответить
|янв.20
|26
|56
|15
|3
|сен.19
|23
|54
|19
|4
|фев.19
|25
|52
|17
|6
|сен.18
|32
|45
|16
|6
|мар.18
|39
|45
|10
|5
|дек.17
|33
|49
|10
|8
|сен.17
|34
|49
|11
|6
|май.17
|35
|50
|9
|5
|янв.17
|33
|53
|9
|5
|сен.16
|39
|48
|8
|6
|май 16
|36
|53
|7
|4
|янв.16
|32
|52
|11
|5
|сен.15
|25
|59
|8
|7
|май 15
|30
|54
|10
|6
|янв.15
|33
|52
|8
|8
|сен.14
|26
|62
|7
|5
|май.14
|28
|54
|12
|6
|мар.14
|16
|50
|28
|7
|янв.14
|19
|59
|16
|6
|окт.13
|23
|55
|16
|6
|май.13
|19
|58
|15
|8
|янв.13
|13
|64
|18
|6
|сен.12
|14
|60
|20
|6
|май.12
|17
|62
|14
|7
|янв.12
|16
|61
|16
|8
|сен.11
|16
|63
|14
|6
|май.11
|16
|64
|15
|5
|янв.11
|20
|61
|13
|6
|сен.10
|16
|60
|18
|6
|май.10
|17
|64
|13
|6
|янв.10
|25
|55
|14
|6
|сен.09
|25
|55
|13
|7
|май.09
|25
|55
|14
|6
|янв.09
|29
|51
|12
|8
|сен.08
|24
|52
|13
|11
|мар.08
|19
|56
|19
|6
15% россиян считают, что две страны должны объединиться в одно государство, 56% россиян ответили, что оба государства должны быть независимыми и дружественными – с открытыми границами, без виз и таможни, 26% россиян – за визы и закрытые границы между Украиной и РФ.
В то же время, 5% считают, что две страны должны объединиться в одно государство, 48% – за открытые границы, без виз и таможни, 40% – за визы и закрытые границы.
|Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией?
(мнение жителей Украины – данные КМИС)
|Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями
|Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен
|Россия и Украина должны объединиться в одно государство
|Затруднились ответить
|дек.19
|40
|48
|5
|7
|сен.19
|41
|49
|3
|7
|фев.19
|39
|48
|4
|9
|сен.18
|39
|50
|4
|8
|фев.18
|44
|44
|3
|9
|дек.17
|45
|40
|4
|11
|сен.17
|49
|40
|4
|8
|май.17
|43
|47
|4
|6
|фев.17
|47
|43
|2
|7
|сен.16
|49
|43
|3
|6
|май 16
|44
|44
|3
|9
|фев.16
|43
|43
|4
|11
|сен.15
|46
|45
|2
|7
|май.15
|45
|46
|2
|7
|фев.15
|48
|43
|4
|6
|дек.14
|50
|42
|3
|5
|сен.14
|45
|44
|5
|6
|апр.14
|32
|54
|8
|5
|фев.14
|15
|68
|12
|5
|ноя.13
|12
|73
|9
|6
|май.13
|11
|69
|14
|5
|фев.13
|13
|68
|16
|3
|сен.12
|11
|72
|14
|3
|фев.12
|13
|69
|16
|2
|ноя.11
|13
|67
|16
|2
|окт.10
|10
|67
|20
|2
|июн.10
|12
|70
|16
|2
|мар.10
|11
|67
|19
|3
|янв.10
|8
|66
|22
|4
|окт.09
|11
|67
|19
|3
|май.09
|10
|65
|23
|2
|фев.09
|8
|68
|23
|1
|сен.08
|17
|66
|16
|2
|апр.08
|10
|67
|20
|3
Опрос в РФ был проведен 23 – 29 января 2020 среди 1603 граждан в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек – 1,5%-3,4%.
Опрос КМИС проводился раньше – с 1 по 12 декабря 2019 года. Было опрошено 2043 человека, на всей территории страны, кроме оккупированного Крыма, в Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
Напомнм, что в июня 2014 года отношение украинцев к России и россиян к Украине ухудшилось. В Украине за три месяца число позитивно настроенных к РФ сократилось с 78% до 52%, а негативно настроенных выросло с 13% до 38%. В России количество позитивно настроенных к Украине граждан сократилась с 66% до 35%, негативно настроенных – выросла с 26% до 49%.
В июне 2017 года отношение россиян к Украине ухудшалось: 26% относились хорошо, а 59% – плохо.
В октябре 2018 года у украинцев немного улучшилось отношение к России: за год с 37% до 48%
В мае 2019 года социологи отметили небольшое улучшение отношения россиян к Украине.
В 2019 году впервые с 2008 года украинцы хуже относились к России, чем россияне к Украине.