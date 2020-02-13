«Один народ?»: украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине

Проведенные соцопросы выявили, что россияне относятся к Украине хуже, нежели украинцы к России.

Граждане Российской Федерации относятся к Украине хуже, чем украинцы к России. В основном плохо к Украине относятся 47% россиян, в то же время, 39% украинцев относятся плохо к России, свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии и российского «Левада-Центра».

По результатам опроса, 42% россиян относятся к Украине хорошо либо очень хорошо, 47% – плохо.

Результаты опроса. Результаты опроса. Пред 1 из 2 След

В то же время, 49% украинцев ответили, что относятся к России хорошо либо очень хорошо, 39% – плохо.

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

(мнение жителей России – данные Левада–Центра) Очень хорошо В основном хорошо В основном плохо Очень плохо Затруднились ответить янв.20 6 36 27 20 11 сен.19 9 47 19 12 13 фев.19 4 30 30 25 10 ноя.18 3 25 31 29 11 сен.18 3 30 32 23 12 июл.18 4 33 29 20 15 мар.18 2 31 35 20 12 янв.18 3 32 34 13 18 дек.17 2 26 39 17 17 сен.17 3 29 33 20 15 май.17 2 24 39 20 15 мар.17 3 31 36 20 11 янв.17 2 31 39 15 13 ноя.16 3 30 35 16 16 сен.16 2 24 38 18 17 июл.16 2 29 36 22 11 июн.16 4 37 33 11 16 27-30 мая 2016 4 35 37 10 13 22-25 мая 2016 2 24 45 18 12 мар.16 2 23 42 22 11 янв.16 2 26 37 22 14 ноя.15 2 25 42 21 10 сен.15 4 29 36 20 11 май.15 3 23 36 23 14 мар.15 3 28 34 21 13 ноя.14 3 25 40 19 12 сен.14 3 29 39 16 13 май.14 5 30 33 16 17 мар.14 6 46 28 9 11 сен.13 7 62 20 3 8 мар.13 8 61 19 3 9 сен.12 8 66 14 3 10

С другой стороны украинцы относятся к России несомненно лучше чем россияне к Украине.

Как вы в целом относитесь сейчас к России?

(мнение жителей Украины – данные КМИС) Очень хорошо В основном хорошо В основном плохо Очень плохо Затруднились ответить дек.19 14 35 20 19 12 сен.19 16 38 19 16 12 фев.19 15 42 15 12 17 сен.18 10 38 19 13 19 фев.18 6 39 24 14 18 дек.17 6 36 24 16 19 сен.17 7 30 24 22 17 май.17 5 38 22 15 19 фев.17 8 32 25 21 15 сен.16 7 33 26 20 15 май.16 9 33 29 14 15 фев.16 9 27 28 19 16 сен.15 9 25 22 31 13 май.15 5 25 25 32 14 фев.15 7 27 24 27 15 дек.14 7 29 26 22 16 сен.14 14 34 23 19 11 апр.14 17 35 19 19 10 фев.14 27 51 11 2 9 сен.13 34 54 7 2 4 фев.13 32 53 6 1 6 сен.12 34 49 8 3 6

Отмечается, что в первые месяцы президентства Владимира Зеленского уровень хорошего отношения россиян к Украине резко пошел вверх и в 2019 году почти 60% россиян хорошо относились к соседнему государству, однако в конце года и в 2020 году – опять начал падать.

Также социологи спросили россиян и украинцев, какими бы они хотели видеть отношения двух стран.

Каким из следующих мнений по поводу отношений России с Украиной вы бы скорее согласились?

(мнение жителей России – данные Левада–Центра) Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен Россия и Украина должны объединиться в одно государство Затруднились ответить янв.20 26 56 15 3 сен.19 23 54 19 4 фев.19 25 52 17 6 сен.18 32 45 16 6 мар.18 39 45 10 5 дек.17 33 49 10 8 сен.17 34 49 11 6 май.17 35 50 9 5 янв.17 33 53 9 5 сен.16 39 48 8 6 май 16 36 53 7 4 янв.16 32 52 11 5 сен.15 25 59 8 7 май 15 30 54 10 6 янв.15 33 52 8 8 сен.14 26 62 7 5 май.14 28 54 12 6 мар.14 16 50 28 7 янв.14 19 59 16 6 окт.13 23 55 16 6 май.13 19 58 15 8 янв.13 13 64 18 6 сен.12 14 60 20 6 май.12 17 62 14 7 янв.12 16 61 16 8 сен.11 16 63 14 6 май.11 16 64 15 5 янв.11 20 61 13 6 сен.10 16 60 18 6 май.10 17 64 13 6 янв.10 25 55 14 6 сен.09 25 55 13 7 май.09 25 55 14 6 янв.09 29 51 12 8 сен.08 24 52 13 11 мар.08 19 56 19 6

15% россиян считают, что две страны должны объединиться в одно государство, 56% россиян ответили, что оба государства должны быть независимыми и дружественными – с открытыми границами, без виз и таможни, 26% россиян – за визы и закрытые границы между Украиной и РФ.

В то же время, 5% считают, что две страны должны объединиться в одно государство, 48% – за открытые границы, без виз и таможни, 40% – за визы и закрытые границы.

Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией?

(мнение жителей Украины – данные КМИС) Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен Россия и Украина должны объединиться в одно государство Затруднились ответить дек.19 40 48 5 7 сен.19 41 49 3 7 фев.19 39 48 4 9 сен.18 39 50 4 8 фев.18 44 44 3 9 дек.17 45 40 4 11 сен.17 49 40 4 8 май.17 43 47 4 6 фев.17 47 43 2 7 сен.16 49 43 3 6 май 16 44 44 3 9 фев.16 43 43 4 11 сен.15 46 45 2 7 май.15 45 46 2 7 фев.15 48 43 4 6 дек.14 50 42 3 5 сен.14 45 44 5 6 апр.14 32 54 8 5 фев.14 15 68 12 5 ноя.13 12 73 9 6 май.13 11 69 14 5 фев.13 13 68 16 3 сен.12 11 72 14 3 фев.12 13 69 16 2 ноя.11 13 67 16 2 окт.10 10 67 20 2 июн.10 12 70 16 2 мар.10 11 67 19 3 янв.10 8 66 22 4 окт.09 11 67 19 3 май.09 10 65 23 2 фев.09 8 68 23 1 сен.08 17 66 16 2 апр.08 10 67 20 3

Опрос в РФ был проведен 23 – 29 января 2020 среди 1603 граждан в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек – 1,5%-3,4%.

Опрос КМИС проводился раньше – с 1 по 12 декабря 2019 года. Было опрошено 2043 человека, на всей территории страны, кроме оккупированного Крыма, в Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Напомнм, что в июня 2014 года отношение украинцев к России и россиян к Украине ухудшилось. В Украине за три месяца число позитивно настроенных к РФ сократилось с 78% до 52%, а негативно настроенных выросло с 13% до 38%. В России количество позитивно настроенных к Украине граждан сократилась с 66% до 35%, негативно настроенных – выросла с 26% до 49%.

В июне 2017 года отношение россиян к Украине ухудшалось: 26% относились хорошо, а 59% – плохо.

В октябре 2018 года у украинцев немного улучшилось отношение к России: за год с 37% до 48%

В мае 2019 года социологи отметили небольшое улучшение отношения россиян к Украине.

В 2019 году впервые с 2008 года украинцы хуже относились к России, чем россияне к Украине.