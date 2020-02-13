ООН против Украины: Россия намерена в обсудить Минские соглашения в Совбезе

Россия инициирует заседание Совета безопасности ООН для обсуждения Минских договоренностей. Оно может пройти 18 февраля.

Россия инициирует проведение заседания Совета безопасности ООН для обсуждения Минских договоренностей, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает «Интерфакс-Украина».

«В связи с пятой годовщиной Комплекса мероприятий по реализации Минских договоренностей, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 Россия предложила проведение брифинга Совета безопасности», – заявил он.

По словам Полянского, заседание может пройти 18 февраля. Он добавил, что РФ запросила проведение открытого заседания при участии представителя Секретариата ООН, который должен предоставить информацию о прогрессе реализации Комплекса мероприятий.

Напомним, в июле 2019 Россия инициировала заседание Совбеза ООН из-за украинского языкового закона. Она уже пыталась его инициировать в мае, но Совбез отказался заседать по этому вопросу.

В начале заседания представители нескольких стран высказались против рассмотрения этого вопроса, в частности, в день инаугурации нового президента Украины, заявляя о намерении России оказать таким образом давление на Киев.