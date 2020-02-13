«Голос» обвиняет «Слуг народа» в нарушение процедуры выборов главы ГБР

В «Голосе» заявили о попытке «Слуги народа» взять под полный контроль избрание главы ГБР. Большинство в конкурсной комиссии «захватила президентская сила».

В партии «Голос» прокомментировали решение правоохранительного комитета Рады, который определил трех представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на должность директора Государственного бюро расследований, сообщается на странице «Голоса» в Facebook.

В «Голосе» заявили, что партия «Слуга народа» не удержалась от соблазна поставить под полный контроль избрание руководителя ГБР.

«Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности определился с парламентскими кандидатурами в комиссию. Он рекомендовал Раде поддержать кандидатуры двух депутатов от «Слуги народа» и юриста, также предложенного «слугами». Независимую кандидатуру от общественности, которую поддерживал также «Голос», – адвоката семей Небесной Сотни Евгении Закревской – комитет отказался поддержать», – говорится в сообщении.

Такое решение комитета нарушает требования закона относительно независимой и прозрачной комиссии и ставит под угрозу участие в ней международных специалистов, подчеркивают в «Голосе».

«Несмотря на прямые предписания закона, требующего политической и партийной нейтральности ГБР, рекомендации профессионального сообщества и западных партнеров, комитет предлагает Верховной Раде трех представителей «Слуги народа», двое из которых являются действующими депутатами. Вместе с тремя кандидатами от президента они формируют уверенное большинство в комиссии и определяют фамилию руководителя или руководительницы ГБР.

Круг замкнется, и во главе могущественного правоохранительного органа будет «свой» руководитель вместо независимого», – заявил первый замглавы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Нардеп считает, что по наихудшему сценарию такая «независимая» комиссия утвердит главой ГБР действующую и.о. – «политического назначенца Банковой».

Предлагаемая комитетом конструкция – очевидный пример политического влияния и очередной шаг на разрушение репутации и доверия к ГБР.

Член комитета Александра Устинова считает, что комитет пошел на сознательное нарушение требований закона и создал абсолютно недопустимую ситуацию.

«Это – не независимая комиссия, а партийный съезд. Когда на конкурс подается их недавняя коллега и нынешняя и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, они будут иметь очевидный конфликт интересов и должны будут воздержаться от голосования за нее. Но более вероятна другая ситуация – что они закроют глаза на конфликт интересов и гарантированно поддержат на конкурсе кандидатку от своей политической силы. Так же, как сейчас на этот конфликт интересов закрыл глаза комитет Верховной Рады, возглавляемый той же политической силой», – отметила нардеп.

В конкурсную комиссию, которая выберет директора ГБР, комитет ВР выдвинул трех кандидатов: Юлию Яцык, Владлена Неклюдова и Юрия Пономаренко.

Юлия Яцык и Владлен Неклюдов – народные депутаты от партии «Слуга народа».

Юрий Пономаренко – декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Его кандидатура подавалась от фракции «Слуга народа».

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 27 декабря освободил от должности директора ГБР Романа Трубу и назначил и.о. руководителя Ирину Венедиктову. Она будет возглавлять ведомство до завершения конкурса, во время которого кадровая комиссия выберет новое руководство ГБР.

Партія «Слуга народу» не втрималась від спокуси поставити під повний контроль обрання керівника Державного бюро… Geplaatst door Голос op Woensdag 12 februari 2020

Напомним, 20 января первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков, заместителем – Александр Соколов. Бабиков до этого работал в адвокатском бюро, представлявшем интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича. Александр Соколов работал в УСБУ в Харьковской области.

Спустя день после назначения нардеп от фракции «Голос» Александра Устинова заявила, что Александр Бабиков мог знать о своем назначении на должность первого замдиректора ГБР еще до проведения конкурса. По ее мнению, то, что Бабиков еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности, свидетельствует об его уверенности в назначении.

28 января первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил, что не представлял интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения лишь подписывал технические документы. Однако заявление замглавы ГБР о том, что он не был адвокатом Януковича, опровергли документами.

Кроме того, журналисты «Bihus.Info» выяснили, что Александр Соколов, который также выиграл конкурс на должность замдиректора ГБР, может быть связан с Ириной Венедиктовой через свою жену Анну Соколову.