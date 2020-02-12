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Facebook за Украину: удаление скоординированной дезинформации из России

Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов авторства спецслужб России. В эту сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Из Facebook и Instagram удалили более сотни антиукраинских аккаунтов, которые вели разведслужбы России. Основная часть аккаунтов работала по Украине, сообщает пресс-служба компании Facebook.

Сеть была создана для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины и нескольких других стран. В компании подчеркнули, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования людьми.

В сеть спецслужб России входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

«Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами», – говориться в сообщении.

Примеры удаленной Facebook антиукраинской дезинформации.
Примеры удаленной Facebook антиукраинской дезинформации.
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Некоторые из них представлялись как местные журналисты и пытались наладить контакт с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе.

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Администраторы страниц обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках. Они рассказывали новости региона, включая новости об украинской политике, общественных деятелях страны, действиях России в Сирии, а также о якобы утечке данных из СБУ об этнической напряженности в оккупированном Крыму и о малайзийском «Боинге», сбитом над Украиной в 2014 году.

Примеры удаленных аккаунтов из других стран.
Примеры удаленных аккаунтов из других стран.
Примеры удаленных аккаунтов из других стран.
Примеры удаленных аккаунтов из других стран.
Примеры удаленных аккаунтов из других стран.
Примеры удаленных аккаунтов из других стран.
Примеры удаленных аккаунтов из других стран. ()
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Кроме того, Facebook устранил последствия скоординированных мошеннических действий из самой России, а так же из Ирана, Вьетнама и Мьянмы.

Источник Facebook

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