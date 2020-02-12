Facebook за Украину: удаление скоординированной дезинформации из России

Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов авторства спецслужб России. В эту сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.
Из Facebook и Instagram удалили более сотни антиукраинских аккаунтов, которые вели разведслужбы России. Основная часть аккаунтов работала по Украине, сообщает пресс-служба компании Facebook.
Сеть была создана для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины и нескольких других стран. В компании подчеркнули, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования людьми.
В сеть спецслужб России входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.
«Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами», – говориться в сообщении.
Некоторые из них представлялись как местные журналисты и пытались наладить контакт с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе.
Администраторы страниц обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках. Они рассказывали новости региона, включая новости об украинской политике, общественных деятелях страны, действиях России в Сирии, а также о якобы утечке данных из СБУ об этнической напряженности в оккупированном Крыму и о малайзийском «Боинге», сбитом над Украиной в 2014 году.
Кроме того, Facebook устранил последствия скоординированных мошеннических действий из самой России, а так же из Ирана, Вьетнама и Мьянмы.