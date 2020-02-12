«Убить президента»: ГБР вручило подозрение нардепу от «Евросолидарности» Софии Федине

Государственное бюро расследований в среду вручило подозрение депутату Верховной Рады Софии Федине из оппозиционной фракции «Европейская солидарность». Она рассказала об этом журналистам и сторонникам, которые собрались возле здания ГБР, видео выступления Федины было выложено в Facebook.

«По результатам вручения имею повестку на допрос», – сообщила депутат.

Федине вменяют угрозу убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

Справа проти мене, інших ветеранів та волонтерів – це спроба дискредитувати волонтерсько-ветеранський рух і знищити ті середовища, які боряться за Незалежну Україну.Правду та справедливість за грати не сховаєш. Вона все одно перемагає!Софія Федина під ДБР. Geplaatst door Європейська Солідарність op Woensdag 12 februari 2020

Вместе с Фединой в ГБР приходили ряд народных депутатов, в том числе Артур Герасимов и Владимир Арьев.

Напомним, что суд обязал Марусю Звиробий носить электронный браслет. Она должна сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы области без разрешения.

6 февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении волонтеру Марусе Зверобой (настоящее имя – Елена Самбул). Ее обвиняют в угрозах убийством президенту (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

Ранее 26 октября депутат Верховной Рады София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий (ей тоже вручили подозрение и уже избрали меру пресечения) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

«Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую. Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли», – говорит на этом видео Федина.

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении обеих женщин.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка «Европейской солидарности» на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.