Переговоры с Россией: Ермак остается главным контактером с Козаком

Ермак останется переговорщиком с Россией, он не покинул это направление, так как оно «одно из приоритетных».

Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжит заниматься российским направлением, несмотря на новую должность. Он рассказал об журналистам на пресс-конференции в среду, передает «Левый Берег».

«Я не покину это направление, оно одно из приоритетных. В эти дни продолжаются переговоры, сегодня наши представители работают в Минске», – сказал он.

По его словам, «ничего важнее сегодня нет, чем прекращение войны».

В то же время Ермак сказал, что еще не разговаривал со своим российским визави Дмитрием Козаком «после его назначения, моего назначения».

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.

В то же время, в России подтвердили полномочия вице-премьера Дмитрия Козака в качестве основного куратора «украинского вопроса» от Кремля.