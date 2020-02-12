«Недопустимо менять Донецк на воду в Крым»: Чубаров ответил на заявление Арахамии

Чубаров шокирован заявлением Арахамии по поводу освобождения Донбасса в обмен на воду в Крым. Он подчеркнул, что «любые комбинации по Донецку или еще по чему-то в обмен на воду – это недопустимо».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о недопустимости заключения каких-либо договоренностей, предусматривающих возобновление подачи Украиной пресной воды в аннексированный Россией Крым. Он заявил об этом в эфире «UA:Крым».

Ранеее, Арахамия назвал допустимым компромиссом возобновление подачи воды в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала «Прямий», видео с фрагментом выступления лидера парламентской фракции «Слуга народа» опубликовано на Facebook.

Главу фракции попросили высказать личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым.

«Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел», – сказал Арахамия.

Geplaatst door Vladimir Bondarenko op Dinsdag 11 februari 2020

Глава Меджлиса, в свою очередь комментируя высказывание главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, отметил, что российская сторона на ближайших встречах может поднять вопрос о поставках воды в аннексированный Крым. А сейчас для этого создается соответствующий «психологический фон».

«Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией? Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать территорию, целостный народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше 500 тыс… Здесь сейчас напротив меня сидит владыка Климент. И он мне глазами показывает, что мы не допускаем то, что государство нас может продать за воду. Любые комбинации по Донецку или еще по чему-то в обмен на воду – это недопустимо», – сказал Чубаров.

В августе прошлого года сообщалось, что оккупационные власти Крыма собираются просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии полуострова Россией в 2014 году поставки воды прекратились. Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупациии.