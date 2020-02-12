Полковника никто не любит: россияне все меньше доверяют нацлидеру Путину

Доверие к Путину у россиян снизилось почти вдовое за последние 2 года.

Лишь около трети россиян – 35% – доверяют сейчас своему нацлидеру России Владимиру Путину, свидетельствуют результаты январского исследования «Левада-Центра».

По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг нацлидера Российской Федерации снизился на 4%.

Назовите, пожалуйста, 5-6 политиков, общественных деятелей, которым вы более всего доверяете? (Открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют; ранжировано по убыванию по результатам января 2020 г.) ноя.17 июн.18 сен.18 мар.19 июн.19 сен.19 янв.20 Владимир Путин 59 48 39 41 40 39 35 Сергей Шойгу 23 18 15 16 17 13 19 Сергей Лавров 19 14 10 14 13 14 17 Владимир Жириновский 14 14 15 16 15 14 14 Геннадий Зюганов 10 7 8 8 9 6 7 Дмитрий Медведев 11 9 10 13 11 9 5 Алексей Навальный 2 2 3 3 3 3 3 Михаил Мишустин – – – – – – 3 Сергей Миронов 4 2 2 2 3 2 3 Валентина Матвиенко 2 2 1 3 3 2 2 Павел Грудинин – 7 4 5 3 3 2 Сергей Собянин 3 3 4 4 3 2 2 Вячеслав Володин <1 <1 1 1 1 1 1 Дмитрий Песков 1 1 1 1 1 1 1 Никому не доверяю / всем не доверяю 14 21 18 17 18 24 22 Не интересуюсь политикой / политиками 1 1 1 1 1 1 <1 Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 11 12 18 16 18 14 17 В таблице приводятся 14 фамилий российских политиков и общественных деятелей, чаще всего упомянутых респондентами. Каждая из них набрала в январе 2020 года ≥ 1% голосов от общего числа опрошенных. До 2017-го года вопрос о доверии/недоверии преимущественно задавался в закрытой форме – респондентам предлагался для выбора список политиков.

В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%. За два года он упал почти в 2 раза (на 24%).

Однако Путин все равно остается лидером по доверию среди у избирателей.

Рейтинг недоверия среди российских политиков возглавил Дмитрий Медведев, которого Путин уволил с должности премьер-министра в середине января.

Назовите, пожалуйста, 5-6 политиков, общественных деятелей, которым вы более всего не доверяете? (Открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют; ранжировано по убыванию по результатам января 2020 г.) ноя.17 июн.18 сен.18 мар.19 сен.19 янв.20 Дмитрий Медведев 19 30 31 29 32 27 Владимир Жириновский 18 18 20 19 14 16 Владимир Путин 7 11 13 12 13 12 Геннадий Зюганов 11 8 11 10 8 11 Григорий Явлинский 11 9 4 6 5 4 Михаил Мишустин – – – – – 4 Сергей Миронов 4 2 3 2 2 3 Алексей Навальный 10 6 3 4 3 3 Валентина Матвиенко 2 3 2 3 3 2 Анатолий Чубайс 2 3 2 4 2 2 Ксения Собчак 14 15 4 5 2 2 Татьяна Голикова <1 2 2 1 1 2 Дмитрий Песков <1 <1 1 2 2 1 Вячеслав Володин <1 – 1 1 1 1 Эльвира Набиуллина 1 1 2 1 1 1 Сергей Собянин 1 – 1 1 2 1 Вероника Скворцова <1 – 1 1 1 1 Нет таких / всем доверяю 3 7 5 9 1 4 Никому не доверяю / всем не доверяю 7 7 8 7 12 9 Не интересуюсь политикой / политиками 1 1 2 <1 1 <1 Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа 32 23 28 26 31 34 В таблице приводятся 17 фамилий российских политиков и общественных деятелей, чаще всего упомянутых респондентами. Каждая из них набрала в январе 2020 года ≥ 1% голосов от общего числа опрошенных. В июне 2019 года вопрос о недоверии не задавался.

Опрос был проведен 23-29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводили на дому. Погрешность – до 3,4%.