Полковника никто не любит: россияне все меньше доверяют нацлидеру Путину

Доверие к Путину у россиян снизилось почти вдовое за последние 2 года.
Лишь около трети россиян – 35% – доверяют сейчас своему нацлидеру России Владимиру Путину, свидетельствуют результаты январского исследования «Левада-Центра».
По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг нацлидера Российской Федерации снизился на 4%.
|Назовите, пожалуйста, 5-6 политиков, общественных деятелей, которым вы более всего доверяете? (Открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют; ранжировано по убыванию по результатам января 2020 г.)
|ноя.17
|июн.18
|сен.18
|мар.19
|июн.19
|сен.19
|янв.20
|Владимир Путин
|59
|48
|39
|41
|40
|39
|35
|Сергей Шойгу
|23
|18
|15
|16
|17
|13
|19
|Сергей Лавров
|19
|14
|10
|14
|13
|14
|17
|Владимир Жириновский
|14
|14
|15
|16
|15
|14
|14
|Геннадий Зюганов
|10
|7
|8
|8
|9
|6
|7
|Дмитрий Медведев
|11
|9
|10
|13
|11
|9
|5
|Алексей Навальный
|2
|2
|3
|3
|3
|3
|3
|Михаил Мишустин
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3
|Сергей Миронов
|4
|2
|2
|2
|3
|2
|3
|Валентина Матвиенко
|2
|2
|1
|3
|3
|2
|2
|Павел Грудинин
|–
|7
|4
|5
|3
|3
|2
|Сергей Собянин
|3
|3
|4
|4
|3
|2
|2
|Вячеслав Володин
|<1
|<1
|1
|1
|1
|1
|1
|Дмитрий Песков
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Никому не доверяю / всем не доверяю
|14
|21
|18
|17
|18
|24
|22
|Не интересуюсь политикой / политиками
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|<1
|Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа
|11
|12
|18
|16
|18
|14
|17
|В таблице приводятся 14 фамилий российских политиков и общественных деятелей, чаще всего упомянутых респондентами. Каждая из них набрала в январе 2020 года ≥ 1% голосов от общего числа опрошенных. До 2017-го года вопрос о доверии/недоверии преимущественно задавался в закрытой форме – респондентам предлагался для выбора список политиков.
В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%. За два года он упал почти в 2 раза (на 24%).
Однако Путин все равно остается лидером по доверию среди у избирателей.
Рейтинг недоверия среди российских политиков возглавил Дмитрий Медведев, которого Путин уволил с должности премьер-министра в середине января.
|Назовите, пожалуйста, 5-6 политиков, общественных деятелей, которым вы более всего не доверяете? (Открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют; ранжировано по убыванию по результатам января 2020 г.)
|ноя.17
|июн.18
|сен.18
|мар.19
|сен.19
|янв.20
|Дмитрий Медведев
|19
|30
|31
|29
|32
|27
|Владимир Жириновский
|18
|18
|20
|19
|14
|16
|Владимир Путин
|7
|11
|13
|12
|13
|12
|Геннадий Зюганов
|11
|8
|11
|10
|8
|11
|Григорий Явлинский
|11
|9
|4
|6
|5
|4
|Михаил Мишустин
|–
|–
|–
|–
|–
|4
|Сергей Миронов
|4
|2
|3
|2
|2
|3
|Алексей Навальный
|10
|6
|3
|4
|3
|3
|Валентина Матвиенко
|2
|3
|2
|3
|3
|2
|Анатолий Чубайс
|2
|3
|2
|4
|2
|2
|Ксения Собчак
|14
|15
|4
|5
|2
|2
|Татьяна Голикова
|<1
|2
|2
|1
|1
|2
|Дмитрий Песков
|<1
|<1
|1
|2
|2
|1
|Вячеслав Володин
|<1
|–
|1
|1
|1
|1
|Эльвира Набиуллина
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|Сергей Собянин
|1
|–
|1
|1
|2
|1
|Вероника Скворцова
|<1
|–
|1
|1
|1
|1
|Нет таких / всем доверяю
|3
|7
|5
|9
|1
|4
|Никому не доверяю / всем не доверяю
|7
|7
|8
|7
|12
|9
|Не интересуюсь политикой / политиками
|1
|1
|2
|<1
|1
|<1
|Затрудняюсь ответить / не знаю / нет ответа
|32
|23
|28
|26
|31
|34
|В таблице приводятся 17 фамилий российских политиков и общественных деятелей, чаще всего упомянутых респондентами. Каждая из них набрала в январе 2020 года ≥ 1% голосов от общего числа опрошенных. В июне 2019 года вопрос о недоверии не задавался.
Опрос был проведен 23-29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводили на дому. Погрешность – до 3,4%.