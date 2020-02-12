Войны в космосе: российские спутники следят за американским

Два российских спутники подошли на очень близкое расстояние к американскому спутника-шпиона, заявил глава Космических сил США генерал Джон Рэймонд, передает «Голос Америки».

«В ноябре прошлого года российское правительство запустил спутник, который позже выпустил второй спутник. Эти спутники активно маневрировали вблизи американского правительственного спутника … Российское правительство называет их» спутниками-инспекторами», – заявил глава космических сил США.

Отмечается, что необычную ситуацию отметили в январе любители, которые отслеживают движение космических спутников. Именно они увидели российский спутник «Космос-2542», который двигался в той же области на орбите, где работает американский спутник USA-245, принадлежащий Национальному управлению военно-космической разведки.

«Сначала «Космос-2542» не состоял рядом с USA-245, но через две недели после запуска российский спутник разделился на два объекта. К середине января «Космос-2542» и «Космос-2543» приблизились к USA -245. Российские космические аппараты подошли к американскому на расстояние в 300 километров, так что их четко наблюдал USA-245», – подчеркнул Рэймонд.

Генерал Рэймонд раскритиковал Россию за разработку технологий, которые могли бы повредить американским системам в космосе, заявив, что недавние маневры могут «создать опасную ситуацию в космосе».