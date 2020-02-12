Успешная вербовка: Зеленский не верит своей разведке

Несмотря на все данные разведки, Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну. Президент не стал уточнять – на каких именно условиях Путин хочет закончить войну.

Президент Владимир Зеленский уверен в том, что лидер страны-оккупанта Владимир Путин, наемники которого ежедневно убивают и калечат украинских воинов, понимает необходимость завершения войны на Донбассе, заявил глава Банковой в интервью «Интерфакс-Украина».

Зеленский отметил, что желание закончить войну он разглядел в глазах хозяина Кремля – во время встречи в Нормандском формате 9 декабря. И главу Украины, видимо, не слишком заботит, что об этом думает разведка.

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», – заявил Зеленский.

Однако не уточнил, на каких именно условиях Путин хочет закончить войну.