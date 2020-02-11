Новый куратор «украинского вопроса»: Москва подтверждает полномочия Козака

В России подтвердили, что куратором «украинского вопроса» стал Дмитрий Козак. Омечается, что Козак «занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами».

Замглавы администрации президента и вице-премьер России Дмитрий Козак стал куратором «украинского вопроса», сообщил пресс-секретарь нацлидера Путина Дмитрий Песков, передает информагентство «ТАСС».

В ходе общения с журналистами Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство «украинской темой» передали именно ему.

«По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», – сказал Песков.

По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока «не формализованы».

В то же время Песков добавил, что указ об отставке бывшего главного куратора «украинского вопроса» Владислава Суркова до сих пор не подписан.

Напомним, что до отставки прежнего правительства России Козак курировал вопросы по развитию аннексированного Крыма.

Прежний куратор «украинского вопроса» в России Владислав Сурков покинул должность 25 января «в связи со сменой курса на украинском направлении».