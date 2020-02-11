Разборки в «Зе!команде»: Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента

Зеленский 11 февраля подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность своего помощника Ермака. Стало известно, как накануне Богдан покинул Офис президента после неприятного разговора с главой государства.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Документ датирован 11 февраля и опубликован на сайте ОПУ.

«Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины», – говорится в нем.

Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.

Накануне стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке с должности после неприятного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщала «Украинская Правда» со ссылкой на собеседников в Офисе президента, в понедельник 10 февраля Богдан намекнул на отставку своим заместителям, бросив фразу: «Теперь каждый сам за себя«».

В то же время заместители главы Офиса президента еще не мог подтвердить отставку Богдана.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать. Ранее в нескольких СМИ появилась информация о том, что между главой ОПУ Андреем Богданом и помощником Зеленского Андреем Ермаком могут быть определенные разногласия. Сам Ермак отрицает конфликт, по его словам, у них в команде нет никакой конкуренции.

«Я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения», – заявил он.

Ранее сообщалось, что Ермак заявил об отсутствии конфликта с Богданом.