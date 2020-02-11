Капитуляция в «нормандском формате»: Россия не готова к встрече в апреле

В МИД РФ заявили, что встреча в «нормандском формате» в апреле «стоит под вопросом». По словам замминистра, из всего списка условий для новой встречи выполнено только одно.

Встреча лидеров стран в «нормандском формате», запланированная на апрель, стоит под вопросом, заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА «Новости» замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он сообщил, что среди условий встречи было, среди прочего, разведение сил на трех новых участках линии соприкосновения, открытие пунктов пропуска, обмен удерживаемыми лицами, закрепление в украинском законодательстве «формулы Штайнмайера» и правовые аспекты особого статуса Донбасса.

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении «парижского пакета», в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится», – сообщил Руденко.

Он также сообщил, что официальных предложений по поводу переговоров глав МИД «нормандской четверки» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности не поступало, но «на ее полях всегда проходит много встреч».

Напомним, 10 февраля Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой встречи «нормандской четверки».

«К декабрьской встрече … (подготовка) началась за полгода. Теперь у нас осталось два месяца, и я не видел ничего подготовленного. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь», – пояснил он.

О том, что новый саммит должен пройти в апреле в Берлине, президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились на встрече в Париже.