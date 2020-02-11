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Разборки в «Зе!команде»: Ермак отрицает конфликт с Богданом

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Ермак заверил, что у него «нет никакой конкуренции» с Богданом. Он отмечает, что «иногда забавно читать о себе какие-то вещи».

Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом. Ермак рассказал об этом в интервью на телеканале «Украина 24», передает «Интерфакс-Украина».

«У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения», – заявил помощник президента.

Ермак отметил, что сейчас в СМИ распространяется много дезинформации, различных слухов и разговоров, что «иногда забавно читать о себе какие-то вещи».

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Напомним, что экс-замминистра Елена Зеркаль рассказала, как Ермак и Пристайко влияют на внешнюю политику Зеленского.

Ранее сообщалось, что Богдан неоднократно в своей карьере совмещал госслужбу с иной, запрещенной законом деятельность. Выяснилось, что Богдан был аккредитован в ЦИК, как журналист «плюсов» во время президентских выборов.

Источник Интерфакс-Украина

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