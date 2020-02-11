Токсичная страна: Генпрокуратура США проверяет информацию Джулиани по Украине

В США проверяют содержание отчета личного адвоката президента Трампа Джулиани по его поездке в Украину.

Министерство юстиции США проверяет информацию, которую предоставил личный адвокат президента США Руди Джулиани, о якобы причастности семьи Байдена в коррупции в Украине, сообщил Генеральный прокурор США Уильям Барр, передает «Голос Америки».

«Минюст обязан держать открытые двери для всех, кто хочет нам предоставить информацию, которая на их взгляд важна. Но как я уже говорил, мы при всем уважении быть очень осторожными с любой информацией, поступающей из Украины. В Украине есть много взглядов и противоречий, поэтому мы не можем воспринимать все на веру. Поэтому мы приняли это к рассмотрению, чтобы информацию из Украины тщательно исследовали в министерстве», – заявил Барр.

Генпрокурор США также заявил, что Минюст работает на местах вместе с партнерами из разведывательного сообщества США, чтобы проверить надежность всех данных.

«И это касается всей информации, поступающей в министерство по Украине, в том числе того, что может предоставить господин Джулиани», – отметил Генпрокурор США.

Председатель юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм заявил, что информация, полученная Джулиани «может оказаться российской пропагандой».

Напомним, что Джулиани пишет Трампу отчет о поездке в Украину. Личный адвокат президента заявил, что во время поездки в Украину собрал очень много полезной информации.