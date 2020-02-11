«Какие смешные пособия»: российские пропагандисты открыто смеются над льготами

В России появилось видео, на котором ведущая в студии взорвалась смехом из-за нищенских пособий льготникам.

В России телеведущая громко рассмеялась во время съемки сюжета о повышении выплат льготным категориям граждан. Это произошло в студии пропагандистской программы «Вести.Камчатский край».

В частности приступ истерического смеха у женщины вызвал текст для начитки о выделении 1,5 тыс. рублей от правительства Российской Федерации для льготников на социальные нужды.

«Почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно», – говорилось в сюжете.

Больше всего в этом фрагменте текста ведущую смутил тот факт, что на международный проезд из выделенной суммы предназначено менее 500 рублей.

«Вы слышали, я старалась! Хорошо, что я не в прямом эфире», – расхохоталась журналистка, не сдерживая эмоций примерно минуту.

Ранее сообщалось, что отток теневого капитала из России по итогам 2019 года превысил 5,3 миллиарда долларов.