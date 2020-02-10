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«Увольнение строго по закону»: послы «Большой семерки» встали на защиту Сытника

В «Большой семерке» напомнили Украине, что менять голову НАБУ нужно в рамках закона.

Послы «Большой семерки» предупреждают Украину, что увольнение и назначение руководителя Национального антикоррупционного бюро должно происходить в соответствии с действующим законодательством, сообщается в Twitter группы послов «Большой семерки» по вопросам реформ в Украине

«Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов», – говорится в сообщении.

Послы напомнили, что с 2014 года члены G7 поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

7 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Постановление подписали 216 нардепов.

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Согласно закону о НАБУ, Рада при наличии оснований и по предложению не менее трети народных депутатов может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности.

Источник POLITua

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