В России выразили надежду на обмен послами с Украиной

В МИД России заговорили о возможном обмене послами между Киевом и Москвой. В российском ведомстве заявляют, что «вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов». В Кремле не будут против такого шага.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет не против возвращения своего посла в Киев. Лавров рассказал об этом в интервью «Российской Газете».

Как известно с декабря 2015 года Киев отозвал своего посла из Москвы и не планировал его переназначения.

«Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», – заявил Лавров.

Он также рассказал о своей встрече с украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко на «нормандском саммите» в Париже.

«Со своим нынешним украинским коллегой Пристайко я виделся вживую один раз – на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас…», – заявил Лавров.

«Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях. И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и всё – человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива», – добавил российский министр.

Напомним, 23 февраля 2014 года МИД России отозвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова, который работал послом России в Украине с 2009 года. После этого временным поверенным в делах России в Украине стал Андрей Воробьев, но он умер 30 мая 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполнял Александр Лукашик.

Украина отозвала своего тогдашнего посла в России Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в России был Руслан Нимчинский.

В 2016 году тогдашняя замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль говорила, что вопрос о назначении нового посла России снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.