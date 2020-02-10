“П**дуйте в Москву!”: Скрыпин поставил на место Лукаш за слова о Майдане

В эфире телеканала «NewsOne» соратница бывшего президента-беглеца сказала, что «майдановцев убивали майдановцы», за что ее разгромил журналист Роман Скрыпин. Фрагмент передачи, где Лукаш говорит о Майдане опубликован в YouTube на канале журналиста Срыпин, после чего он ставит экс-министра на место, не стесняясь в выражениях.

«Елена Лукаш утверждает, что Майдан стрелял сам в себя. Насколько надо быть е*нутой, б*ядь, на всю свою небольшую голову», – возмутился он.

По словам Скрыпина, Лукаш закрыла свой рот после того, как прошел Майдан, и «очень осторожно передвигалась по Печерским холмам», где «получала снегом по голове».

«Их забрасывали, был такой эпизод. Госпожа Лукаш, которая про*балла суд Януковича, когда был третий тур Ющенко-Януковича. Госпожа Лукаш, которая не имеет права вообще открывать свой рот в отношении тех, кто погиб на Майдане», – подчеркнул Скрыпин.

Журналист напомнил, что есть показательные кадры с Майдана, и остается непонятным, каким именно местом смотрела все задокументированные события экс-министр юстиции.

«Лена, собирайте чемодан и п*здуйте в Москву. Там вас ждут ваши соратники: Владимир Олийнык, который получил от меня средний палец, Азаров, Янукович, вся ваша п*здобратия. П*здуйте в Москву и прекратите манипулировать. Потому что далее, если что-то будет происходить в Украине, поверьте мне: поблажки к вам не будет. Вас просто повесят, застрелят, или вы подавитесь оливкой. У вас нет совести, нет ничего, кроме денег в глазах. И вы обвиняете людей, которые получили достоинство и свободу», – резюмировал Скрыпин.

Напомним, что в июле 2013 года Лукаш назначили министром юстиции, 28 января 2014 года она ушла в отставку.

В мая 2015 года Генеральная прокуратура начала расследование в уголовном производстве по подозрению Лукаш в завладении по предварительному сговору группой лиц средствами госбюджета Украины в размере более 2 миллионов гривен. Подозревалось, что деньги были перечислены компании «Европейская правовая группа».

28 мая 2015 года Лукаш сообщили о подозрении. Адвокат Юрий Иващенко заявил, что его подзащитная не получала подозрение от ГПУ и дело против нее должно быть закрыто «из-за беспочвенности обвинений».

В марте прошлого года Европейский союз исключил Лукаш из санкционного списка, заявив об отсутствии веских оснований.

11 октября 2019 года Лукаш вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве подозреваемой.