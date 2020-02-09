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Состав Кабмина Гончарука существенно сократят

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата минимум на 10%. В правительстве намерены усилить социальный блок.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году. Он рассказал об этом в эфире телеканала «ICTV» вечером 9 ноября.

«В этом году минимум на 10% сократим государственный аппарат. Большая экономия нами предполагается за счет введения IT-инструментов. То есть часть чиновничьих служб будет перенесена в онлайн», – пояснил глава правительства.

По его мнению, структура государственных органов должна быть более компактной и эффективной.

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Гончарук также рассказал, что в ближайшее время планируется усилить экономический и социальный блоки в правительстве. Премьер отметил, что в стране, в которой более 10 млн граждан проживает за чертой бедности, это очень актуальный вопрос.

Источник ICTV

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