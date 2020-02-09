«Русская украинка»: Поклонская ищет общих предков с Зеленским

Экс-прокурор аннексированного Крыма, депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская сообщила в своем Telegram-канале, что заказала генетический тест для определения этнической принадлежности.

По словам Поклонской, она заказала ДНК-тест в одной из московских клиник для того, чтобы «развеять мифы» вокруг себя. Она сравнила генетический код человека с прокурорским архивом, где «все ходы записаны».

«Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки?», – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу Поклонской, «председателя совета министров Крыма» Сергея Аксенова, «главы парламента Крыма» Владимира Константинова и других бывших чиновников оккупированного полуострова. В феврале 2018 года Апелляционный суд Киева разрешил в отношении Поклонской заочное расследование.

В октябре прошлого года ГПУ также объявила Поклонской о подозрении за арест «группы Сенцова» в 2014 году.

Поклонская была единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. В конце июля 2018 года депутаты-единороссы под разными предлогами не явились на заседание комиссии под руководством Поклонской. Позже в Госдуме решили упразднить комиссию по доходам, которую она возглавляла.