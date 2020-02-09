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Керченский поход: захваченные Россией корабли наконец-то отремонтируют

Возвращенные Россией корабли «Никополь» и «Яны Капу» отправляют на ремонт. Их не восстанавливали ранее в связи со следственными действиями и проведением экспертизы.

Возвращенные Россией корабли «Никополь» и «Яны Капу» отправляют на ремонт, сообщает Министерство обороны.

Катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» отправят на судоремонтный завод на следующей неделе. Катер «Бердянск» станет на ремонт позже.

«20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков. Захваченные врагом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. К этому времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы», – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Украина завершила экспертизу возвращенного Россией катера «Бердянск». С него сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами агрессивных и противоправных действий России.

Напомним, в январе ФСБ приостановила следствие по делу захваченных в 2018 году у берегов Крыма украинских моряков, которых освободили в рамках обмена в сентябре 2019 года.

Источник Пресс-служба Министерства обороны Украины

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