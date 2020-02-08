Перестрелка в Мукачево: полиция задержала подозреваемых

В субботу вечером, 8 февраля, силовики задержали нескольких человек на посту полиции в Нижних Воротах на Закарпатье. По предварительной информации, задержание прошло около 22:00 в то время как два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах, сообщает «Mukachevo.Net».

Как передает издание, со ссылкой на источники сообщает, что это задержание произошло по делу о стрельбе 7 февраля утром в Мукачево на ул. Сеченова. В результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

Это подтверждает и закарпатский журналист Виталий Глагола.

«Спецоперация на Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле – куча оружия. По моей информации, это люди некоего Львовского криминального авторитета Поликарпа», – написал журналист в своем Telegram-канале.

Нацполиция Украины сообщила 9 февраля, что на Закарпатье в селе Нижние Ворота в субботу вечером правоохранители задержали семерых человек – лидера и членов преступной группировки.

По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области.

Задержание подозреваемых в перестрелке. Задержание подозреваемых в перестрелке. Задержание подозреваемых в перестрелке. Задержание подозреваемых в перестрелке. Задержание подозреваемых в перестрелке. Задержание подозреваемых в перестрелке. Задержание подозреваемых в перестрелке. Пред 1 из 7 След

При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал.

По оперативной информации правоохранителей, участники преступной группировки планировали установить контроль над регионом.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия. После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

Ранее в Мукачево около 9:50 7 февраля произошла стрельба на ул. Сеченова. Водители двоих автомобилей стреляли друг в друга, после чего обе машины скрылись в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

«По предварительной информации, ранения получили двое мужчин, 24-летний и 40-летний жители Мукачевого», – уточнили правоохранители.

Оба мужчины были госпитализированы и находятся в медучреждениях. Правоохранители на тот момент разыскивали злоумышленников.

По информации журналиста Виталия Глаголы, во время стрельбы были ранены Артур Пашкуляк и его охранник. В Пашкуляка попала одна пуля, охранник получил ранение в таз, находится в реанимации, однако официально эти данные не подтверждали.

Городской совет Мукачево обратился к президенту Владимиру Зеленскому относительно криминогенной ситуации в городе, сообщает «Mukachevo.Net».

7 февраля мэр Мукачево Андрей Балога созвал внеочередную сессию горсовета. В повестке дня был один вопрос – «Об обращении к Президенту Украины о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка».

Позачергова сесія Мукачівська міськрада звернулася до Президента щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органівСьогодні міський голова Андрій Балога сьогодні скликав позачергову сесія міськради.В порядку денному одне питання «Про звернення до Президента України щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності та правопорядку». Geplaatst door Мукачівська міська рада op Vrijdag 7 februari 2020

«Мукачевский городской совет вынужден обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуацию, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями. Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячного города, которые уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов», – говорится в обращении.

«Подчеркиваем: Мукачево никоим образом нельзя считать каким-то особым центром преступности. Проблемы с правонарушениями, в том числе уголовными, в нашем городе в целом такие, как в других городах страны. Близость к границе и сравнительно большое количество иностранцев, в значительной степени – туристов, нельзя считать факторами, которые существенно снижают уровень общественной безопасности», – отметили в горсовете.

На сессии городского совета. На сессии городского совета. На сессии городского совета. Пред 1 из 3 След

Власти города считают, что причиной регулярных криминальных «разборок», является «профессиональная слабость и крайне низкая активность городской полиции».

«Поэтому обращаемся с призывом о предоставлении Мукачево неотложной и действенной правоохранительной помощи, предусматривающей: 1. Проведение оперативной и профилактической отработки города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку. Срок такой отработки, объемы привлеченных сил и средств должны быть достаточными, чтобы резко сломать негативные криминогенные явления в Мукачево, выявить и обезвредить их источники. 2. Смены руководства городского управления полиции, усиление его личного состава специалистами из других регионов страны. 3. Усиление материально-технического обеспечения полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой», – говорится в обращении.

Напомним, в 2016 году в Мукачево произошли разборки со стрельбой и взрывчаткой. Конфликт возник между группой молодых людей на авто и местным жителем. Первые были с оружием, второй – со взрывчаткой. Последнего с пулевым ранением госпитализировали в больницу.

В 2020 в Мукачево в новогоднюю ночь неизвестный выстрелил из гранатомета по забору частного дома. Обошлось без пострадавших.