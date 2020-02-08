Треш победобессия: танец девушек с винтовками вызвал бурю в соцсетях

Сеть взбудоражило видео «патриотического» танца россиянок на батутах с винтовками.
В России начинается подготовка к масштабным празднованиям Дня победы. В народе это явление получило меткое название «победобесие». Учитывая, что дата знаковая – 75-летие, и живых свидетелей войны уже можно не стесняться, масштабы победобесия обрели невиданный размах.
В Новочеркасске (Ростовская область) местные жительницы записали для ветеранов видео с танцем на батутах. Девушки в военной форме и с макетами винтовок задорно скакали под песню Иосифа Кобзона «День победы».
…И конкурсы веселые))
Geplaatst door Vadzim Dounar op Donderdag 6 februari 2020
В соцсетях девушек жестко высмеяли, назвали пациентками отделения для буйных и посоветовали найти хорошего медицинского специалиста.
В то же время комментаторы признаются, что искренне опасаются приближающегося 9 мая, глядя на трэш и угар, которым сопровождаются празднования в России.
В комментариях к видео выяснили, что танец на батутах готовился и демонстрировался к прошлому дню победы, но прославились девушки только сейчас, когда на номер обратили внимание в социальных сетях.
Скрєпи тріщать
Geplaatst door Александр Скарулис op Vrijdag 7 februari 2020
Напомним, в 2019 году празднования 9 мая в России запомнились танцем на шесте «для ветеранов», задорным тверком на памятнике погибшим солдатам, автопробегом «На Берлин».