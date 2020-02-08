«Drang nach Osten!»: у Жириновского была истерика после просмотра трейлера «Котиков»

Жириновский опять угрожает уничтожением Украины, «чтобы ни Киева не было, ни Львова» и обещает «быстро по-русски научитесь говорить!».

Глава фракции ЛДПР российской Госдумы Владимир Жириновский предложил сжечь украинские города 20 июня. Он заявил об этом в эфире пропагандистского шоу «60 минут» с Ольгой Скабеевой.

В своей речи российский политик использовал фразу «Drang nach Osten» (ред. – Натиск на восток), который использовался нацистской пропагандой как лозунг.

«Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Чтобы ничего не было!.. 20 июня всех уничтожим!.. На Колыму! В лагеря пойдете!.. Имена русские, а они украинцы! Быстро по-русски научитесь говорить!» – заявил Жириновский.

Владимир Жириновский вышел из себя, когда увидел трейлер украинской комедии «Наши котики». После просмотра его просмотра наиболее депутат Госдумы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский начал кричать истеричным тоном обращаясь к присутсвующим в слудии украинцам.