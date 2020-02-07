Спортивная капитуляция: министр Бородянский разрешил спортсменам выступать в России

Бородянский считает, что украинские спортсмены вынуждены выступать в России, в отличие от артистов.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что украинские спортсмены вынуждены выступать в том числе и на территории государства-агрессора, чтобы бороться за медали, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам министра, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать.

«У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали», – добавил он.

Бородянский сказал, что необходимо «различать выступления спортсменов за границей, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов».

Он подчеркнул, что это вопрос не только Украины и России, а международный вопрос, который касается всех кейсов, связанных с конфликтами между государствами.

Как известно, тренерский штаб сборной Украины решил отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходит в России.

Главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина заявила, что участие в соревнованиях в России станет подготовкой и отбором лучших спортсменов накануне Олимпиады в Токио.