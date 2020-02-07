Пехота Путина на Кавказе: в Грозном избита адвокат Гриба и Клыха

В Грозном избили адвоката, которая защищала украинских политзаключенных Гриба и Клыха. Она находилась там из-за судебного процесса над ее подзащитным.

В Грозном около полуночи 6 февраля напали на адвоката Марину Дубровину, которая ранее представляла интересы бывших украинских политзаключенных Павла Гриба и Станислава Клыха, пишет «Новая Газета».

Адвокат Дубровина была избита. Вместе с ней напали на журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину. Пострадавшие обратились к правоохранителям.

«Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами. Нападавшие снимали свои действия на камеру», – добавили в СМИ.

Милашина и Дубровина находились в Грозном из-за судебного процесса против Ислама Нуханова. Адвокат представляла его интересы, журналистка освещала судебный процесс.

Нуханов был задержан чеченской полицией. По информации «Новой Газеты», поводом для этого стали его ролик в соцсетях о «чеченской Рублевке» – поселке в центре Грозного, где живет ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее Дубровина защищала украинца Станислава Клыха, который был задержан в России якобы за участие в Первой чеченской войне.

Также Дубровина была адвокатом украинца Павла Гриба, который в 2017 был задержан в Гомеле (Беларусь), куда поехал на встречу с россиянкой, с которой познакомился в соцсети. Он считался без вести пропавшим, но спустя несколько недель ФСБ России сообщило украинскому консульству в Ростове-на-Дону, что Гриб находится в СИЗО в Краснодаре и обвиняется в подготовке теракта в школе Сочи.

Напомним, что Павел Гриб и Станислав Клых были освобождены в рамках обмена между Россией и Украиной в сентябре 2019 года.