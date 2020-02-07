«Слугу народа» на нары: нардеп от «Батькивщины» написал заявление на коллегу из монобольшинства

Народный депутат от «Батькивщины» Алексей Кучеренко написал заявление в полицию на депутата от «Слуги народа» Максима Ткаченко, который обругал его на заседании Рады 6 февраля, сообщил на своей странице в Facebook сам заявитель.

«Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от «Слуги народа» и его хулиганским поведением», – пишет Кучеренко.

Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике.

«Ни Ткаченко и никакой другой слуга не будут определять – кому быть или не быть депутатом ВР Украины. Это право принадлежит исключительно Народу Украины!», – подчеркнул Кучеренко.

Вместе с тем Кучеренко добавил, что если на заседании Рады 7 февраля Ткаченко с трибуны извинится перед ним лично и в его лице перед всем «поколением, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец», то он отзовет свои заявления.

Если же нет, то, по словам «батькивщиновца», он гарантирует «доведение последствий этого безобразия до логического конца».

Я не кровожадный и не мстительный человек.Я сам был депутатом в 37 и главой ОДА в 39.Я всегда понимал, что такое… Geplaatst door Alexey Kucherenko op Donderdag 6 februari 2020

На заседании 6 февраля, когда «Батькивщина» и «ОПЗЖ» блокировали президиум, Кучеренко попросил первого заместителя председателя Рады Руслана Стефанчука успокоить «слугу народа». В это время к «батькивщиновцу» подошел «слуга народа» Ткаченко и сказал, что его «время вышло, езжайте домой, отдыхайте, езжайте в санаторий, в Трускавец».

На это Кучеренко обозвал Ткаченко «клоуны малолетние».

Это очень обидело «слугу народа», и он сказал: «Щас за клоуна, б*ядь. За клоуна вы щас п**ди получите».