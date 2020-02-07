«Пленки Гончарука»: на прием к Разумкову не пускают с телефонами

Охрана Разумкова изменила правила после скандала с «пленками Гончарука» и просят посетителей сдавать телефоны.

Охрана спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова изменила правила после скандала с прослушиванием премьер-министра Алексея Гончарука, рассказал в комментарии «Радио Свобода» сам глава парламента.

«Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе в кабинет председателя Верховной Рады. Ранее все желающие заходили с телефонами», – сказал Разумков.

По его словам, прослушивания он не боится и пытается доверять охране.

Ранее в сети появились записи совещания об экономической ситуации в стране с участием премьер-министра Алексея Гончарука. После этого президент Владимир Зеленский дал две недели силовым органам на расследование этого инцидента.

5 февраля прошли обыски в помещении телеканала «1+1». В СБУ заявили, что это произошло в рамках досудебного расследования по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации в помещениях правительства.

Кроме того, в СБУ заявили, что в деле о прослушивании также провели следственные действия в отношении министров, представителей государственной власти и сотрудников Управления государственной охраны.