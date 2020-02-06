ФотоНовости

«Убить президента»: ГБР вручило подозрение Марусе Зверобой

Марусе Зверобой вручили подозрение за угрозу убийства президента, нардеп от «Евросолидарности» София Федина в ГБР не явилась.

6 февраля следователи ГБР сообщили волонтеру Марусе Зверобой о подозрении за угрозу убийства президента Украины Владимира Зеленскома. Об этом она сообщила в здании ГБР, передает «Украинская Правда».

Зверобой заявила, что если бы хотела на самом деле убить украинского лидера, то написала бы ему об этом или сказала в телефонном разговоре, однако прямых угроз Зеленскому от нее не поступало.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следствие установило, что гражданка, которой вручили подозрение, действовала по предварительному сговору с депутатом Украины.

Вручение подозрения в ГБР.

В одной из кофеен города Львова 26 октября 2019 года подозреваемая в ходе онлайн-трансляции совместного видеообращения высказала устные угрозы убийством действующему президенту Украины.

Отмечается, что нардеп София Федина также была проинформирована о процедуре вручения письменного сообщения о подозрении, однако в Бюро она не явилась.

❗️Слідчі центрального апарату ДБР за процесуального керівництва Офіс Генерального прокурора 6 лютого 2020 року…

Geplaatst door Державне бюро розслідувань op Donderdag 6 februari 2020

Напомним, что 26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

Читайте также  Путин поставил задачу бороться за Украину, – Цимбалюк

«Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую», – говорит на этом видео Федина.

«Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли», – подчеркивает она в заключении.

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка «Европейской Солидарности» на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.

Источник Украинская Правда Пресс-служба Государственного бюро расследований

Тоже интересно
Новости

Раскулачить стариков вместо олигархов: “Слуги народа” повысят пенсионный…

Новости

Болгария возобновила расследование ценовых афер “Газпрома”

Новости

Новые кадры России в ОРДЛО: в «ДНР» поменяли «премьер-министра»

Новости

«Раду распускать не буду»: Зеленский агитировал «слуг народа» поддержать закон о…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Раскулачить стариков вместо олигархов: “Слуги народа” повысят пенсионный возраст

Болгария возобновила расследование ценовых афер “Газпрома”

Новые кадры России в ОРДЛО: в «ДНР» поменяли «премьер-министра»

1 из 1 602