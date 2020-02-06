«Убить президента»: ГБР вручило подозрение Марусе Зверобой

Марусе Зверобой вручили подозрение за угрозу убийства президента, нардеп от «Евросолидарности» София Федина в ГБР не явилась.

6 февраля следователи ГБР сообщили волонтеру Марусе Зверобой о подозрении за угрозу убийства президента Украины Владимира Зеленскома. Об этом она сообщила в здании ГБР, передает «Украинская Правда».

Зверобой заявила, что если бы хотела на самом деле убить украинского лидера, то написала бы ему об этом или сказала в телефонном разговоре, однако прямых угроз Зеленскому от нее не поступало.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следствие установило, что гражданка, которой вручили подозрение, действовала по предварительному сговору с депутатом Украины.

В одной из кофеен города Львова 26 октября 2019 года подозреваемая в ходе онлайн-трансляции совместного видеообращения высказала устные угрозы убийством действующему президенту Украины.

Отмечается, что нардеп София Федина также была проинформирована о процедуре вручения письменного сообщения о подозрении, однако в Бюро она не явилась.

❗️Слідчі центрального апарату ДБР за процесуального керівництва Офіс Генерального прокурора 6 лютого 2020 року… Geplaatst door Державне бюро розслідувань op Donderdag 6 februari 2020

Напомним, что 26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

«Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую», – говорит на этом видео Федина.

«Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли», – подчеркивает она в заключении.

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка «Европейской Солидарности» на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.