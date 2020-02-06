Болгария возобновила расследование ценовых афер “Газпрома”

Болгария намерена возобновить антимонопольное расследование против «Газпрома». Речь идет о нарушении обязательства по корректировке цен на газ в соответствии со среднерыночными ценами в ЕС.

Болгарский государственный поставщик газа «Bulgargaz» намерен просить Еврокомиссию возобновить антимонопольное расследование против российского газового монополиста «Газпром» из-за невыполнения им одного из своих ключевых обещаний, сообщило издание «Euractiv» со ссылкой на источники в Софии.

Речь идет о нарушении «Газпромом» обязательства по корректировке цен на газ в соответствии со среднерыночными ценами в ЕС, что позволило Еврокомиссии закрыть дело в мае 2018 года.

Расследование касалось предполагаемого злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением на газовых рынках в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Венгрии и Словакии и длилось семь лет. Оно завершилось без штрафа, но с условием того, что «Газпром» должен был снизить цены и прекратить препятствовать доступу конкуренции на восточноевропейский рынок.

Ход дела определил рыночные цены на континентальные хабы, а также средние пограничные цены на газ для Германии, Франции и Италии. Издание отмечает, что цена российского газа не беспокоила Болгарию до конца 2018 года, а проблемы возникли с начала 2019 года, когда цены на хабах снизились.

Еврокомиссия опубликовала официальные данные о ценах в третьем квартале 2019 года, в котором говорится, что семь из восьми стран, попавших под антимонопольное расследование, уже получили снижение цен, кроме Болгарии. Поэтому Bulgargaz решил обратиться за поддержкой к Еврокомиссии.

В «Нафтогазе Украины» прокомментировали решение Болгарии, напомнив, что в 2018 году расследование было приостановлено.

«Когда два года назад, «Газпром» в присущей ему манере котика из «Шрека» сделал жалостный вид и пообещал Еврокомиссии работать на рыночных условиях, свято соблюдая все европейские ценности, такие как конкуренция, открытость, – Еврокомиссия прекратила антимонопольное расследование в мае 2018 года. Тогда «Газпром» обвиняли в злоупотреблении и доминировании на рынках Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Венгрии и Словакии…», – говорится в сообщении компании в Facebook.

«Но прошло совсем немного времени, а источники в Софии сообщают, что государственная газопоставляющая компания Bulgargaz готовит запрос о возобновлении расследования… Черного котика не отмыть?.», – добавляют в сообщении.

Болгарія може ініціювати в Єврокомісії поновлення антимонопольного розслідування проти Газпрому.Десь два роки тому,… Geplaatst door Нафтогаз України – Naftogaz op Woensdag 5 februari 2020

Напомним, Еврокомиссия в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении «Газпромом» антимонопольного законодательства ЕС, по итогам которого в апреле 2015 года ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях (Statement of Objections).

ЕК назвала три возможных антиконкурентных практики, в которых подозревают российскую компанию: «Газпром», возможно, разделял газовые рынки, препятствуя свободному потоку газа через территорию государств-членов, возможно, препятствовал диверсификации поставок газа, а также мог устанавливать несправедливые цены для своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти».

28 сентября 2015 года «Газпром» направил в адрес ЕК письменный ответ, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов, но, по утверждению ЕК, обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа на рынках Центральной и Восточной Европы.

В середине марта 2017 года ЕК сообщила, что ее устраивают обязательства «Газпрома», а в мае 2018 года – вынесла решение по антимонопольному делу.