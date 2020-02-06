Новые кадры России в ОРДЛО: в «ДНР» поменяли «премьер-министра»

В «ДНР» исчез «премьер-министр», на его место стал гражданин России. Должность «премьер-министра» у террористов появилась в 2018 году.

У террористов так называемой «ДНР» уволили «премьер-министра» Александра Ананченко, сообщает ресурс «Новости Донбасса» со ссылкой на пресс-службу главаря Дениса Пушилина.

5 февраля члены группировки провели так называемое «совещание по вопросам противодействия коррупции». После этого пресс-служба главаря «ДНР» сообщила, что «исполняющим обязанности председателя правительства» стал гражданин России Владимир Пашков, который был заместителем Ананченко.

Должность «премьер-министра» у террористов появилась в октябре 2018 года, Ананченко занимал ее с того времени. Ранее он был советником руководителя фирмы «Внешторгсервис», которую связывают с украинским бизнесменом-беглецом Сергеем Курченко.

Напомним, в конце января СБУ сдался «министр угольной промышленности» террористической организации «ДНР» Игорь Ивакин. После отстранения от этой должности, злоумышленник начал в «ДНР» собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в «правительстве» и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

Благодаря разработанной спецоперации СБУ мужчина вернулся в мирные районы Украины. Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах причастности РФ к процессу оккупации.