«Раду распускать не буду»: Зеленский агитировал «слуг народа» поддержать закон о земле

Зеленский успокаивал «слуг народа», что досрочных выборов не будет. Нардепы пропрезидентской фракции после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о земле.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» объяснил, почему не будет распускать Раду, передает корреспондент «Украинской Правды».

На заседании фракции Зеленский успокаивал «слуг народа» касательно сокращения депутатов с 450 до 300. Президент уверял фракцию, что сокращение депутатов делается не под досрочные выборы.

Зеленский прямым текстом сказал, что не собирается распускать Раду – мол, в этом нет смысла, так как в следующем парламенте «Слуги народа» уже не смогут самостоятельно сформировать большинство.

4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады с 450 до 300 нардепов, и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Депутат Верховной Рады Никита Потураев из «Слуги народа» заявил, что фракция после встречи с президентом Владимиром Зеленским согласилась голосовать за закон о земле.

Об этом он сказал журналистам после разговора, который проходил утром в здании парламента, сообщает корреспондент «Левого Берега».

«Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон», – сказал он.

Депутат от партии «Слуга народа» Елена Мошенец в эфире телеканала «Рада» говорит, что на заседании фракции в четверг утром было горячее обсуждение рынка земли, но у фракции есть голоса за поддержку земельной реформы.

«С 9 часов сегодня было заседание фракции, на фракцию приехал сам президент Владимир Александрович Зеленский. Был очень горячий и долгий разговор о том, какие нюансы этого законопроекта могут быть не восприняты обществом, своевременный ли он, стоит ли его принимать и так далее. Обсуждались те же вопросы, которые мы слышим в последние месяцы», – заявила Мошенец.

Президент призвал фракцию голосовать, поддержать, ориентируясь на мнение международных партнеров, в первую очередь, и во вторую очередь – это действительно правила нормального цивилизованного рынка.

«Провели внутреннее голосование. В принципе, большинство фракции поддержали закон и будут голосовать за, но были и такие, которые воздержались. Я не видела тех, кто был против, но были те, кто воздержался», – добавила Мошенец.

По словам Мошенец, голосов «за» хватит.

Она подчеркнула, что политика фракции такова: если более 70% фракции поддерживают решение, то договариваются, что фракция поддерживает законопроект на заседании Верховной Рады.

По состоянию на 10:40 перерыв в работе Верховной Рады продолжается, хотя заседание должно было начаться в 10 утра.

Как сообщает корреспондент «Левого Берега», тем временем депутаты от «Слуги народа» во главе с Юрием Корявченковым (Юзик из «Квартала») заблокировали подходы к трибуне парламента.

Заблокированная трибуна в Верховной Раде. Заблокированная трибуна в Верховной Раде. Заблокированная трибуна в Верховной Раде. Заблокированная трибуна в Верховной Раде. Пред 1 из 4 След

Напомним, что законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.