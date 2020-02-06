«Пленки Гончарука»: СБУ пришла с обыском на телеканал Коломойского

СБУ проводит обыски телеканала «1+1» по делу о прослушке Гончарука. Баканов призвал представителей «1+1» не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением».

Служба безопасности Украины, в рамках расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, провела обыски в домах трех сотрудников телеканала «1+1», рассказал в эфире «ТСН» руководитель департамента журналистских проектов телеканала Максим Шиленко.

Речь идет о журналисте Евгение Куксине, редакторе Денисе Данько и бывшего сотрудника Александре Низовцеве.

Следователи получили от суда разрешение на проведение обыска, кроме места работы, еще и в местах проживания указанных лиц.

Журналист Владимир Тимофийчук опубликовал прямую трансляцию в Facebook.

Маски-шоу від СБУ, під приводом обшуків в редакції «Секретних матеріалів» телеканалу «1+1». Geplaatst door Володимир Тимофійчук op Woensdag 5 februari 2020

5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале «1+1» по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале «1+1» проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, что 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он «полный профан в экономике».Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов» и ему надо объяснять их: например, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.

17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.