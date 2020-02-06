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Гибридная кибервойна: Россия превратила Украины в полигон для хакерских атак

Российские хакеры из «Gameredon» использует Украину для испытаний своих кибератак.

Россия использует Украину в качестве испытательной площадки для проведения кибератак, сообщает пресс-служба компании «SentinelLabs».

Занимается этим в частности российская группа «Gameredon».

В отчете, который опубликовала «SentinelLabs», речь идет о 5 тысячах «уникальных объектов в сфере безопасности» в Украине, которые атаковали хакеры. Делают они это с помощью модифицированной вирусной программы для операционной системы Windows. Последняя, ​​среди прочего, направлена ​​на сбор и завладения данными, поиск инструкций к серверу дистанционного контроля.

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По словам главы компании Виталия Кремеза, вероятно атаки России по Украине – «это подготовка, которую могут применить к другим целям в интересах России».

Отмечается, что хакерская группа «Gameredon» проводит атаки с 2013 года. С тех пор она значительно расширила масштаб своих операций.

Источник SentinelLabs

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