В гостях у «Гоблина»?: экс-министра времен Януковича заметили в Крыму

Экс-регионала Табачника заметили в Крыму. В 2015 году СБУ объявила его в розыск.

Бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов, экс-министра образования Дмитрия Табачника заметили в Крыму. Как сообщает «Крым.Реалии», бывшего украинского политика заметили 5 февраля у здания налоговой службы в Симферополе на улице Мате Залке.

«Крым.Реалии» попытались связаться с Дмитрием Табачником, но его украинские номера не обслуживаются. Редакция ищет другие способы связаться с бывшим украинским политиком, чтобы узнать, как часто он посещает аннексированный Крым», – говорится в сообщении.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Дмитрий Табачник был включен в санкционный список Евросоюза. В 2015 году Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Табачнику инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах. До этого ему было объявлено подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Ранее сообщалось, что Табачник скрывается в Израиле.