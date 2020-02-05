В Украине хотят запретить фильмы и музыку в общественном транспорте

Вятрович и еще десяток нардепов предлагают запретить фильмы и музыку в автобусах.

Народные депутаты подали законопроект о запрете открытой трансляции в автобусах музыки и фильмов, пишет на своей страница в Facebook нардеп от «Европейской Солидарности» Владимир Вятрович.

Законопроект который поддержали 15 нардепов из разных фракций, запрещает транслировать в салоне автобуса музыку, звук фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке. В то же время разрешается передача звука через индивидуальные наушники пассажиров, а на салон только при нерегулярных перевозках по соглашению всех пассажиров.

«Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок», – пишет Вятрович.

Приняв этот законопроект, подчеркивает нардеп, – парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доводить водителям свое право не слушать звуки «шансона» или какого-то сериала.

«Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах будет разрешен только через наушники», – добавил Вятрович.

Разом з 15 колегами з різних фракцій зареєстрував законопроект №3006, покликаний покласти край акустичному насильству в… Geplaatst door Volodymyr Viatrovych op Dinsdag 4 februari 2020

Последний крупный скандал в СМИ из-за трансляции видео в автобусе произошел 27 января, когда водитель автобуса, который ехал из Луцка в Киев, отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса, и начал толкать девушку, которая это снимала на телефон.

В знак протеста девушки вышли из автобуса.

Компания-перевозчик «Winew» и «Bus Trans» заявила, что шокирована поступком водителей, извинилась за «недопустимое поведение работников фирмы» и добавила, что «подобные ситуации позорные и не должны повторяться в будущем».