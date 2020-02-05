Нардепу от «Евросолидарности» предъявляют подозрение за угрозу убить Зеленского

Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения. Ей вменяют угрозу убийством президенту Зеленскому.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал повестку о вызове народного депутата Софии Федины в Государственное бюро расследований для вручения подозрения, говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Федину ждут в здании ГБР на улице Симона Петлюры, 15 в четверг, 6 февраля, в 11:00.

Ей вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

Напомним, что 26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

«Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую», – говорит на этом видео Федина.

«Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли», – подчеркивает она в заключении.

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка «Европейской Солидарности» на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.