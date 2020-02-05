Министерство оккупированных территорий возглавит бывший соратник Кличко

Кабмин решил создать министерство оккупированных территорий, его может возглавить Резников. Бывший соратник Кличко сейчас представляет Украину в одной из подгрупп ТКГ.

Кабинет министров решил создать отдельное Министерство по вопросам оккупированных территорий. Сейчас оно объединено с Министерством ветеранов, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами», – сказал премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

По данным источников издания «Нового Времени» и агентства «Украинской Правды», новое министерство возглавит Алексей Резников, представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы.

Резников – бывший соратник Виталия Кличко. Был секретарем Киевсовета в 2014-2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016-2018 годах.

В мае 2019 года он был назначен членом набсовета Ощадного банка, но его кандидатуру отверг Национальный банк после скандала из-за продления контракта с председателем Ощадбанка Андреем Пышным.

До прихода в политику Резников был известным и авторитетным адвокатом.

Напомним, что в Кабинете министров Владимира Гройсмана существовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В сентябре 2019 года его объединили с Министерством ветеранов.