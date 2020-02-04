Кабмин накануне грандиозного шухера: в правительстве грядут кадровые изменения

Источник сообщает, что на этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине. Министерство ветеранов и оккупированных территорий разделят на два.

На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабинете министров. По данным информированного источника «Левого Берега», с учетом увольнения министра развития общин и территорий Алены Бабак и назначения вице-премьера Дениса Шмыгаля в ближайшем времени возможны 4-5 кадровых изменений.

17 января президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку отменить объединение некоторых министерств.

Денис Шмыгаль, которого сегодня Верховная Рада назначила вице-премьером – министром развития громад и территорий, рассказал, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук несколько недель с ним обсуждали его назначение, сообщает корреспондент издния из верховной Рады.

«Это было общее предложение, озвученное президентом. Это было предложение президента и премьера… Этому назначению предшествовали несколько недель переговоров», – пояснил Шмыгаль.

«Вызовы, которые стоят – они очевидны. Это – успешное завершение реформы децентрализации через проведение дискуссии, через проведение правильных, компромиссных решений и обозначения того, какой должна быть Украина в будущем. Также это реформа в сфере ЖКХ и строительства. Строительство, как известно, – одна из самых коррумпированных отраслей… Поэтому то, что уже начато правительством и президентом, необходимо довести до конца… В ближайшее время, после того как я войду в курс дел, я презентую свое видение решения этих вопросов», – добавил министр.

По данным информагентства, под разделение пока что попадет только Министерство ветеранов и оккупированных территорий.

Министерство аграрной политики из Министерства экономики выделять не будут, хоть его ликвидацию и признали ошибкой.

Разделение Министерства культуры, молодежи и спорта запланировано на перспективу, чтобы не мешать подготовке к Олимпиаде.