Помощь оккупантам от «слуг народа»: У Зеленского заговорили о поставках воды в Крым

С приближением весны пророссийские силы и полезные идиоты Кремля снова подняли тему поставок воды в оккупированный Крым. В Верховной Раде заговорили о «продаже воды в Россию», в российском Совете Федерации эту идею уже одобрили.

С приближением весны активизировались все лица, заинтересованные в возобновлении поставок украинской воды в оккупированный Россией Крым. Для полноценного возобновления работы Северо-Крымского канала, часть работ должны быть проведены уже сейчас, сообщает координатор группы «Информационное Сопротивление» Алексей Копытько.

«Похоже, начинается очередная серия эпопеи «а давайте продавать воду в Крым», – пишет координатор группы «ИС».

Подчеркивается, что для прикрытия поставок будут использовать три группы аргументов: «во-первых там наши люди; во-вторых, – это деньги в бюджет и, наконец, в-третьих – без воды Крым превратится в пустыню и вообще там гуманитарная катастрофа».

«Чтобы вода по Северо-Крымскому каналу поступила в Крым вовремя, в апреле в районе Каховки (Таврийска) должны открыть шлюз. Но нельзя просто так взять и открыть шлюз», – отмечает Копытько.

Шлюз Северо-Крымского канала должен быть открыт в апреле, но для этого в феврале-марте российская сторона при участии заинтересованных лиц в Украине будет разными способами воздействовать на общественное мнение в нашей стране.

«Прямо давить (через обострение на Азове и на Донбассе), подкупать, заряжать своих европейских тузиков и т.д.», – подчеркивает Копытько.

Ранее эту информацию подтвердил нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов, который рассказал в комментарии программе «Схемы», что Украина рассматривает вариант с продажей воды в аннексированный Крым.

Была идея – продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», – заявил Аристов.

«Речь шла о Крыме», – уточнил Аристов, отвечая на вопрос, куда именно в Россию будет подаваться вода.

После уточнения корреспондента о территориальной принадлежности полуострова, депутат сказал, что «Крым, конечно, наш».

В то же время, член комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров положительно оценил идею продавать украинскую воду в аннексированный Россией Крым, сообщает российское издание «РБК».

«Заявление здравое. Мы с самого начала говорили, когда они перекрыли большой крымский канал, что мы готовы платить за эту воду. Но никакие доводы не принимались», – сказал Джабаров в комментарии изданию.

По его словам, покупная вода использовалась бы для нужд сельского хозяйства, «так как для питьевых нужд Крым обеспечен».

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.