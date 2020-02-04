Встали с колен: у «РЖД» обвальное падение грузоперевозок

Падение объема грузоперевозок с начала этого года вплотную приближается к уровню середины лета прошлого года, когда был зафиксирован максимум за последние 7 лет.

Российская экономика продолжает уверенное падение. Сначала 2020 год зафиксировано обвальное падение грузовых перевозок по железной дороге, сообщает «Finanz.Ru».

Объем погрузки на сети «РЖД», который считается индикатором состояния промышленности и торговли, по итогам января обвалился на 4,9% год к году. Общий показатель грузооборота рухнул на 5,1% на фоне двузначного спада в перевозках сырья и промышленной продукции.

За месяц железными дорогами погружено на 10,9% меньше каменного угля, на 3,9% меньше нефти и нефтепродуктов, на 2,3% меньше химических и минеральных удобрений. Перевозки лесных грузов обвалились на 14,1%, зерна – на 21,7%, промышленного сырья и формовочных материалов – на 15,3%.

Январский показатель для «РЖД» стал вторым худшим за 7 лет статистики: сильнее – на 5,1% – грузоперевозки падали лишь в июне прошлого года. Накопленным итогом за 12 месяцев спад достиг 1,4%, чего транспортная статистика не видела ни разу с пика рецессии в 2016 году.

На отрасли, по всей видимости, начинает сказываться китайский эффект, отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: оценить масштаб этого эффекта можно будет только спустя несколько месяцев, однако в том, что он усилится, сомнений нет.

Напомним, что в России заговорили о рисках для инвесторов в связи с проводимой Путиным «конституционной реформой».