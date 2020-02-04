Путина щелкнули по носу: в Израиле извинились за искажения истории в пользу СССР

Яд-Вашем извинился за искажение истории Второй мировой войны в пользу СССР на форуме памяти Холокоста. Мемориальный центр признал, что в роликах обойден стороной вопрос об ответственности СССР за начало войны и военных преступлениях.

Мемориальный центр «Яд ва-Шем» извинился «за ошибочные и тенденциозные видео», которые демонстрировались во время Всемирного форума памяти Холокоста, состоявшегося в Иерусалиме 22-23 января, сообщают «Вести.Израиль».

Мемориальный центр признал, что в роликах обойден стороной вопрос об ответственности СССР за начало Второй мировой войны и военных преступлениях, совершенных в тот период.

«Видеоматериалы к форуму готовил его главный спонсор – фонд российско-еврейского «олигарха» Моше Кантора. В этих материалах не было упоминаний о пакте Молотова-Риббентропа, разделе Польши и роли сталинского СССР в развязывании Второй Мировой войны. Сталинский СССР был изображен едва ли не единственным борцом с нацизмом и его единоличным победителем», – говорится в сообщении», – говорится в письме.

Кроме того, в письме отмечают, что в видеоматериалах отсутствовала тема раздела Польши между СССР и нацисткой Германией в 1939 году, а также оккупация Западной Европы в 1940 году. На представленных на видео картах были указаны неверные границы Польши и соседних стран, а концентрационные лагеря были названы «лагеря уничтожения».

«Мы приносим извинения за досадную ошибку, которая произошла. Эти видео не отражают позицию «Яд ва-Шем» по этой теме. Мемориальный центр вновь подчеркивает, что его основная задача – сохранение памяти Холокоста на основе исторической правды», – говорится в письме.

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский, будучи в Израиле, пропустил форум памяти Холокоста, на котором выступал президент России Владимир Путин.

24 января Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьером Беньямином Нетаньяху. Также президент с супругой посетили мемориал «Яд Вашем» в Иерусалиме и возложили цветы к участкам монумента, где говорится об Украине.

В Израиле с понимаем отнеслись к отсутствию Зеленского на форуме памяти Холокоста.