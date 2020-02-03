«Слуга народа» сильно теряет поддержку своих избирателей

Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то в Верховную Раду точно прошли бы только 4 партии.

Если бы выборы проходили сейчас, в Верховную Раду точно прошли бы четыре партии, еще три партии имели бы гипотетический шанс попасть в парламент: их отставание от 5%-го барьера – в пределах погрешности, говорится в результатах январского исследования Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

В конце января на вопрос, за какую партию голосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, более трети тех, кто будет голосовать и определился с выбором, предпочли бы президентскую партию.

Точно прошли бы следующие партии:

«Слуга народа» – 38,9%;

«Оппозиционная платформа – за жизнь» – 14,8%;

ВО «Батькивщина» – 10,8%;

«Европейская солидарность» – 10,6.

С учетом погрешности (максимум 2,24%) могли бы попасть в парламент такие политсилы:

ВО «Свобода» – 4,6%;

«Голос» – 4,4%;

«Сила и честь» – 3,9%.

Исследование проведено Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

Опрошено 2003 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

В то же время, исследование «Центра Разумкова», проведенное 17-21 января 2020 года, показало такой рейтинг партий: «Слуга народа» – 45,4%; «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 13,8%; «Европейская солидарность» – 12,3%, «Батькивщина» – 8%; «Сила и честь» – 5,2%; «Гражданская позиция» – 2,9%, «Радикальная партия Олега Ляшко» – 2,9%; «Голос» – 2,5%.

Напомни, что в результате досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года в Верховную Раду 9 созыва прошли 5 партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».

Партия «Голос» Святослава Вакарчука преодолела проходной барьер с результатом 5,82%.

Президентская партия «Слуга народа» получила 43,16% голосов, а с «мажоритарщиками» ей хватило мандатов для монобольшинства.