Конституционная реформа в России: придворные социологи рисуют всенародное одобрение

Путинские социологи заявили, что 90% россиян поддерживают поправки в Конституцию России.

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил, что более 90% жителей России положительно относятся к «путинским» поправкам в Конституцию, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные российским информагентством «РБК».

Согласно опросу ВЦИОМ, 79% россиян заявили, что «путинские» поправки в Конституцию «важны».

Также, по данным ВЦИОМ, более 90% опрошенных россиян одобряют те поправки в Конституцию, которые носят социальный характер и касаются зарплат и пенсий.

Наибольшее одобрение (91%) вызвали инициативы по индексации пенсий и фиксации минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Также, как заявляет ВЦИОМ, 81% россиян готов позволить президенту отправлять в Конституционный суд законопроекты для проверки на предмет соответствия Основному закону.

Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66% опрошенных.

63% россиян положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами, 62% — к расширению полномочий Совета Федерации, 61% — к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Что было раньше: По данным опроса «Левада-центр», который в России внесен в так называемый реестр иностранных агентов, 47% россиян считают, что поправки в Конституцию РФ вносятся в интересах Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.

ВЦИОМ проводит такие опросы накануне принятия каждого важного российского закона и в подавляющем большинстве случаев данные этих опросов показывают поддержку инициатив Кремля.