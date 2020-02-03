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СБУ поймала разыскиваемого в течение 6 лет боевика «ДНР»

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СБУ задержала экс-боевика «ДНР», который 6 лет был в розыске. Он принимал активное участие в боевых действиях в Донецкой области.

Служба безопасности Украины задержала экс-боевика «ДНР», который 6 лет находился в розыске, сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую «славянскую бригаду народной милиции ДНР». Там он находился на «должности» заместителя командира одного из взводов террористов.

Известно, что в составе бандформирования «Тайфун» боевик противостоял силам антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Задержанный.
Российский паспорт задержанного.
Момент задержания.
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В частности, мужчина принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерскском, Опытном, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.

В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки.

В результате спецоперации СБУ он был задержан на таможенном пункте пропуска «Меловое». В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

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На данный момент задержанный дает показания об участии в составе террористической организации.

Напомним, в ходе спецоперации СБУ вывела на подконтрольную украинской власти территорию бывшего «министра угольной промышленности» террористической организации «ДНР» Игоря Ивакина.

После отстранения от этой должности, злоумышленник начал в «ДНР» собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в «правительстве» и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

После возвращения на материковую часть Украины, он официально оформил соответствующее заявление СБУ, где сообщил о своем участии в незаконных «органах власти» оккупантов. Мужчина также предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области.

Источник СБУ

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