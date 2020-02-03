«Следите за базаром»: Разумков пригрозил депутатом лишением мандатов за скандалы

Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами. Спикер предупредил, что из кресел Рады можно «очень быстро» вылететь.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал депутатам следить за словами во время эфиров и быть ближе к народу. Он заявил об этом во время заседания согласительного совета в понедельник, передает «Левый Берег».

«Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам: иногда, мягко говоря, более внимательно относиться к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что мы можем делать ошибки, как и все другие, но ответственность, которая лежит на народных депутатах больше, чем на остальных», – сказал Разумков.

Он отметил, что со стороны выглядит так, будто в стенах Верховной Рады «другой климат и люди начинают жить в другой реальности».

«Не нужно забывать, и прошлые выборы показали это, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться ближе к людям. Я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность – помогать их решать», – сказал Разумков.

Напомним, в конце прошлой неделе в Украине возник скандал вокруг высказываний депутата из «Слуги народа» Евгения Брагаря.

Во время телевизионного шоу на телеканале «112» в студию позвонила пенсионерка из Кировоградской области и спросила, как прожить, если вся пенсия уходит на коммуналку. Депутат на это ответил: «Если собака во дворе элитной породы, можете ее продать и спокойно заплатить».

Фракции «Слуга народа» пришлось извиняться за слова своего депутата, а сам он заявил, что «является новым лицом в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы».

Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.