Президент Эстонии напомнила Путину об оккупации ее страны в прошлом веке

Россия пытается оспорить дату рождения Эстонского государства. Президент , подчеркнула в своем выступлении, что Эстония не вступала в Советский Союз, а была оккупирована.

Россия начала исторический спор с очередным соседом – на этот раз с Эстонией – и в ответ получила обвинения в оккупации, сообщает пресс-служба президента Эстонии.

Все началось с того, что 30 января посольство России в Эстонии опубликовало комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с празднованием 100-летия Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией.

В нем она заявила, что Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 год, утратило статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права – СССР.

«В отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония – новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников и признанное международным сообществом именно в качестве такового. С учетом вышеизложенного Тартуский договор 1920 г. является недействительным и принадлежит истории», – заявила Захарова.

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с празднованием в Эстонии 100-летия Тартуского… Geplaatst door Посольство России в Эстонии / Russian Embassy in Estonia op Donderdag 30 januari 2020

В Эстонии считают иначе.

Президент Керсти Кальюлайд на праздновании 100-летия со дня заключения Тартуского мирного договора заявила, что он «был, есть и всегда будет оставаться свидетельством о рождении Эстонского государства».

«И он действует. Эстония не вступала добровольно в Советский Союз. Нас оккупировали. И мы восстановили свою независимость на основании правопреемства. В то же время мы должны также уважать международный консенсус об отказе от дальнейшего пересмотра послевоенных границ в Европе. Обратная риторика только создает ненужную путаницу», – приводятся слова Кальюлайд ее пресс-служба.

Напомним, что в конце 2019 года Россия также начала спор об ответственности СССР за начало Второй мировой войны.

19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а «ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию». Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

В ответ премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин сознательно пытается оболгать Польшу. Политик подчеркнул, что СССР в начале Второй мировой войны был агрессором, а Сталин – союзником Гитлера.