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Внести Бога в Конституцию: патриарх Кирилл прокомментировал «конституционную реформу»

Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию Российской Федерации. Московский патриарх уверен, что большинство граждан России верующие.

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) выступил с инициативой включить упоминание о Боге в Конституцию России, сообщает российское агентство «Интерфакс».

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» – сказал он.

По его мнению, сегодня можно было бы начать дискуссию об этом.

«Думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», – добавил Московский патриарх.

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Как сообщалось, президент России Владимир Путин 15 января предложил поправки в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. Законопроект о поправках единогласно приняла в первом чтении Госдума. Второе чтение назначено на 11 февраля.

Всенародное голосование по поправкам к Конституции планируется провести в апреле.

Источник Интерфакс

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