Друзья не продаются: журналисты разыскали бесценную собаку элитной породы

Нардеп от «Слуги народа» Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

Депутат от президентской фракции «Слуга народа» Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Депутат сделал такое заявление в эфире программы «Голос народа» на «112 канале», этот видеофрагмент опубликовали в YouTube.

Нардеп ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки.

«Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить», – сказал Брагар.

Позже журналисты нашли собаку «элитной породы», которую народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь посоветовал продать, чтобы заплатить за газ.

Пенсионерка Любовь Колючая Пес Шарик. Пред 1 из 2 След

Пес, которого зовут Шариком, живет в Аджамке, его хозяйка — пенсионерка Любовь Колючая, сообщает Telegram-канал «Мій Кропивницький».

Местные жители собрались сегодня, 2 февраля, в селе и требуют извинений от нардепа.

Напомним, ранее Евгений Брагар написал заявление в полицию на волонтера Настю Конфедерат, которая вместе со своей подругой прервала поездку в автобусе «Луцк-Киев» из-за отказа выключить там сериал на русском языке. Брагар также вступился за водителя этого автобуса и сказал, что не допустит его увольнения.